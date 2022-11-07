Образовательный комплекс почти на 1,3 тыс мест появится в Бирюлеве Восточном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах по строительству школы и двух детских садов в новом многофункциональном жилом комплексе в Бирюлеве Восточном.

"В составе крупного жилого комплекса за счет средств инвестора планируется возвести объект здравоохранения площадью более 5,5 тысячи квадратных метров, учебный комплекс, включающий детский сад на 200 мест и школу на 1 тысячу 75 мест, а также отдельно стоящий детский сад на 350 мест", – рассказал представитель мэрии.

Помимо этого, Бочкарев сообщил о планах по возведению многофункционального комплекса площадью почти 100 тысяч квадратных метров.

Проект планировки территории в Бирюлеве Восточном по адресу 25-26 километр МКАД, был одобрен Градостроительно-земельной комиссией, которую возглавляет Сергей Собянин.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, проект планировки территории площадью 100 гектаров включает в себя реализацию комплексной жилой застройки. Общая площадь строительства составит 849,3 тысячи квадратных метров, из которых жилая застройка займет 717,6 тысячи квадратных метров, а нежилая – 131,7 тысячи.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице были построены более 500 школ и детских садов. Градоначальник также анонсировал завершение работ в детсаде на 300 мест в районе Косино-Ухтомский. Учреждение расположится на Ветлужской улице.

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