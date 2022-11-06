В Москве построили свыше 500 школ и детсадов с 2011 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в Москве построили свыше 500 школ и детсадов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Продолжаем строить школы и детские сады. С 2011 года ввели в эксплуатацию больше 500 зданий", – говорится в публикации градоначальника.

Кроме того, мэр Москвы сообщил, что до конца 2022 года в столице завершат все работы в новом детском саду на 300 мест в районе Косино-Ухтомский на улице Ветлужская. В рамках реализации проекта здесь создадут:

групповые помещения;

кабинет для развивающих занятий;

музыкальный зал для проведения праздников;

многофункциональный физкультурный зал;

бассейн.

учебных кабинетов;

зала для проведения мероприятий;

универсального трансформируемого спортзала с разделительным занавесом;

многофункционального библиотечного центра с медиатекой.

Собянин рассказал и о планах по строительству школы на 550 мест в Свиблове на проезде Русанова. В настоящий момент здание проектируют. Проект предполагает обустройство:Градоначальник также отметил, что в Некрасовке строится образовательный комплекс для детей. В конце лета здесь открыли детский сад на 300 мест, добавил Собянин.

"До конца года планируем достроить еще один садик на 275 малышей и отдельный учебный корпус, рассчитанный на 350 старшеклассников", – сообщил он.

В рамках этого проекта создадут:

универсальные и специализированные кабинеты;

лабораторно-исследовательский комплекс;

ИТ-полигон.

В следующем году власти города планируют ввести в эксплуатацию школу на 1150 мест. На территории образовательного учреждения высадят плодовые деревья и кустарники, а также обустроят теплицы.

Ранее Собянин поручил ускорить завершение строительства школы на Люблинской улице в составе ЖК "Люблинский парк". Здание образовательного учреждения возводится по индивидуальному проекту. Площадь объекта составляет 20 тысяч квадратных метров, он рассчитан на обучение детей с 1-й по 11-й класс.

По словам мэра, объекты образования строятся в столице с расчетом на современные стандарты обучения, которые сочетают в себе общеобразовательные программы и предпрофессиональные курсы.



За 11 лет в Москве построили более 500 школ и детских садов – Собянин

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