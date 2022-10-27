Собянин поручил ускорить завершение строительства новой школы на Люблинской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поручил ускорить завершение строительства школы на Люблинской улице в составе ЖК "Люблинский парк". Об этом градоначальник рассказал в ходе осмотра объекта во время рабочей поездки.

Мэр Москвы напомнил, что за последние годы в столице были возведены порядка 500 объектов образования. Они строятся с расчетом на современные стандарты обучения, которые сочетают в себе общеобразовательные программы и предпрофессиональные курсы.

"Особенно, конечно, востребованы образовательные учреждения в новостройках, где идет активное масштабное строительство, как здесь, в Люблино. Построен детский сад, достраивается школа. Надеюсь, что она к 1 сентября заработает и примет новоселов", – заявил Собянин.

Гендиректор подрядчика ПАО "ГК "ПИК" Иван Поландов сообщил, что в данный момент строительная готовность здания образовательного учреждения составляет 70%. В 2022 году планируется закончить фасадные работы и благоустройство, а также смонтировать инженерное оборудование на кровле.

Эксперт уточнил, что объект будет сдан 30 марта 2023 года в плановом порядке. Затем школу передадут на баланс департамента образования Москвы. Плановое открытие учреждения ожидается в сентябре того же года.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ поручил подрядчику ускорить открытие школы.

"График нужно выполнять. У вас уже 200 тысяч квадратных метров жилья сдано. <…> Если вы сдаете жилье и появляются жильцы и дети, то должны обеспечивать все необходимой инфраструктурой", – подчеркнул градоначальник.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, школа в ЖК "Люблинский парк" рассчитана на 1 150 мест. Строительство началось в декабре 2020 года на средства инвестора. Впоследствии новое здание включат в состав школы имени Достоевского.

Возводится здание образовательного учреждения по индивидуальному проекту. Площадь объекта составляет 20 тысяч квадратных метров, он рассчитан на обучение детей с 1-й по 11-й класс. Внутри будут расположены универсальные учебные кабинеты, а также IT-полигон с лабораторным практикумом, мастерские по обработке тканей и изучению технологий кулинарии, помещения для художественного и музыкального образования и другие специализированные зоны.

На территории нового здания школы проведут благоустройство. Здесь появятся физкультурно-спортивная и учебно-опытная зоны, причем во второй будет располагаться теплица и участки для посадки растений.

С 2011 года в Москве построили 513 зданий образовательных учреждений. 223 объекта возвели за счет средств инвесторов. Как рассказал заммэра Андрей Бочкарев, за три года в городе планируют построить более 160 объектов социальной инфраструктуры и безопасности.

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