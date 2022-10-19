Учебный корпус на 1,3 тыс мест появится в составе ЖК в поселении Сосенском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Учебный корпус на 1,3 тысячи мест появится в составе многофункционального жилого квартала в поселении Сосенском в ТиНАО, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На заседании Градостроительно-земельной комиссии города принято решение о заключении договора с инвестором о возведении крупного учебного корпуса для обеспечения образовательными местами формируемого рядом жилого квартала", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса.

Он уточнил, что в составе учебного корпуса построят детский сад на 220 мест и школу на 1,1 тысячи мест.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что учебный корпус планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2024 года.

"Девелопер обеспечит строительство объекта за счет собственных средств и в рамках договора передаст его в собственность города", – добавила она.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в следующем году в ТиНАО появятся шесть новых объектов образования. По его словам, дефицит детских садов и школ сохраняется в связи с активным заселением новых жителей.

До этого Бочкарев рассказал о ходе строительства детских образовательных объектов в столице. Представитель мэрии объявил, что с начала 2022 года в городе завершилось строительство 22 детских садов и 15 школ.

В Москве планируют завершить строительство 160 детских садов и школ в ближайшие 3 года

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