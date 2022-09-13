Бочкарев: около 70% школ и детских садов Москвы строят инвесторы

11:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства детских образовательных объектов в столице.
Представитель мэрии объявил, что с начала 2022 года в городе завершилось строительство 22 детских садов и 15 школ.
"Традиционно в общем объеме очень высока доля инвесторских объектов – 17 садов и девять школ возведены девелоперами, то есть около 70%", – подчеркнул Бочкарев.
Заместитель мэра добавил, что новые объекты для образовательных учреждений преимущественно возводятся в новых городских кварталах, а именно в районах реализации программы реновации и проекта по модернизации территорий бывших промзон. По необходимости новые здания получают и уже сложившиеся районы.
По словам Бочкарева, в совокупности на 2022 год запланировано строительство 56 детских садов и школ. Из них 34 задействуют внебюджетные средства.
В августе пресс-служба департамента строительства Москвы сообщила о вводе в эксплуатацию трех детских садов в Юго-Восточном административном округе с начала 2022 года – на 300, 225 и 200 мест.
В Москве планируют завершить строительство 160 детских садов и школ в ближайшие 3 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: