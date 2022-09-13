Бочкарев: около 70% школ и детских садов Москвы строят инвесторы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства детских образовательных объектов в столице.

Представитель мэрии объявил, что с начала 2022 года в городе завершилось строительство 22 детских садов и 15 школ.

"Традиционно в общем объеме очень высока доля инвесторских объектов – 17 садов и девять школ возведены девелоперами, то есть около 70%", – подчеркнул Бочкарев.

Заместитель мэра добавил, что новые объекты для образовательных учреждений преимущественно возводятся в новых городских кварталах, а именно в районах реализации программы реновации и проекта по модернизации территорий бывших промзон. По необходимости новые здания получают и уже сложившиеся районы.

По словам Бочкарева, в совокупности на 2022 год запланировано строительство 56 детских садов и школ. Из них 34 задействуют внебюджетные средства.

В августе пресс-служба департамента строительства Москвы сообщила о вводе в эксплуатацию трех детских садов в Юго-Восточном административном округе с начала 2022 года – на 300, 225 и 200 мест.

