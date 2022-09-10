19 спортивных объектов появятся в Москве по итогам 2022 года – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала 2022 года в Москве было установлено 14 спортивных объектов. До конца текущего года в городе планируют установить еще 5. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"За период, прошедший с начала года, введены в эксплуатацию такие важные для города объекты, как Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках", стадион "Москвич", а также спортивные объекты районного значения в Южном Чертанове, Орехово-Борисове Южном, поселении Мосрентген", – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на высокой стадии готовности находятся спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной в составе транспортно-пересадочного узла "Некрасовка" и физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным полем для спортивной школы "Зеленоград" городского департамента спорта.

Так, на востоке Москвы завершили строительство спортивного комплекса с бассейном и залом для занятий художественной гимнастикой. Там будут проводить тренировки для воспитанников Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 1, сообщили в пресс-службе.

В СВАО появился легкоатлетический манеж для спортивной школы олимпийского резерва "Север".

"С 1 января также было выдано 15 разрешений на строительство новых объектов спортивной инфраструктуры, среди которых – центральная арена спортивного комплекса "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова на юге Москвы, которая сможет вместить 15 тысяч зрителей", – рассказал председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко.

10 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках". По мнению президента, самбо в России занимает место национального вида спорта. В свою очередь, Собянин заметил, что спортсмены достойны такого дворца.

Уникальная особенность здания в зеркальном акустическом потолке и витражном остеклении. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания. Такое архитектурное решение используется на объектах подобного уровня впервые.

