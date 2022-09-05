Собянин рассказал об открытии 14 новых спортивных объектов в Москве в 2022 году

11:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В этом году в столице открыли 14 новых спортивных объектов, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра, возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича.
"Во всех районах строим общедоступные спортивные комплексы, обновляем площадки в парках и дворах. За 12 лет построили около 170 стадионов, ледовых дворцов, ФОК, футбольных полей и других крупных сооружений. В этом году открыли 14 объектов спорта", – подчеркнул он.
Собянин рассказал, что для жителей Чертанова Центрального и соседних районов недавно открылся новый ФОК "Волна". Название выбрали сами горожане, учитывая изгибающиеся элементы здания.
В комплексе разместили два бассейна: большой размером 25 на 16 метров и поменьше – для обучения детей плаванию. Для посетителей организовали несколько раздевалок и душевых, буфет и медицинские кабинеты. Все помещения адаптированы для маломобильных людей.
Собянин рассказал, что тренеры уже проводят занятия аквааэробикой, идет набор в оздоровительные группы и детские секции. Комплекс также сможет принимать районные соревнования.
Ранее сообщалось, что на средства инвесторов построят три новых физкультурно-оздоровительных комплекса на западе, юго-западе Москвы и в Зеленограде. Отмечалось, что один спорткомплекс расположится на Боровском шоссе, его площадь составит 3,9 тысячи квадратных метров.
Второй комплекс площадью 3 тысячи квадратных метров будет построен на улице Адмирала Лазарева. Третий – на улице Александровке в Зеленограде, он будет иметь площадь 5,1 тысячи квадратных метров. Его обещают построить за 5,5 года.
Десять крупных спортивных объектов планируют ввести в Москве в 2022 году
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