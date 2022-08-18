Инвесторы построят три спорткомплекса в ЗАО, ЮЗАО и Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Три новых физкультурно-оздоровительных комплекса построят на западе, юго-западе Москвы и в Зеленограде на средства инвесторов, рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Он отметил, что столичные власти заинтересованы в строительстве новых спортивных объектов и стремятся создать максимально выгодные условия для инвесторов.

"Они могут принять участие в торгах по аренде земельных участков с начальной ценой 1,5% от кадастровой стоимости. По результатам таких конкурентных процедур с начала года были заключены три договора, по которым предприниматели смогут возвести спортивные комплексы на западе, юго-западе столицы и в Зеленограде общей площадью 12 тысяч квадратных метров", – рассказал Гаман.

Он пояснил, что один спорткомплекс расположится на Боровском шоссе, его площадь составит 3,9 тысячи квадратных метров. Второй комплекс площадью 3 тысячи квадратных метров будет построен на улице Адмирала Лазарева. По условиям договоров они должны быть построены за 4 года 10 месяцев.

Третий ФОК на улице Александровке в Зеленограде будет иметь площадь 5,1 тысячи квадратных метров. Его обещают построить за 5,5 лет.

"Победитель двух торгов по аренде земельных участков планирует построить в Ново-Переделкине физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором разместятся детский спортивный клуб, тренажерный зал, аквакомплекс, спа-комплекс и многое другое. Это позволит привлечь к занятиям спортом около шести тысяч жителей района", – говорится в сообщении.

Также инвестор построит открытый бассейн и стадион с трибунами рядом со своим действующим фитнес-центром в Крюкове. Строительство в Ново-Переделкине планируется начать в первом квартале 2023 года и закончить во втором квартале 2024 года, в Зеленограде – до конца 2024 года.

"После окончания работ инвесторы смогут оформить объекты в собственность, с ними будет заключен договор аренды земельных участков сроком на 49 лет", – указано в материале.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что более 700 объектов социальной сферы построили в Москве за 12 лет. По его словам, в ближайшие пять лет планируется возвести еще 320–330 соцобъектов.

Он добавил, что в ближайшие два года завершится строительство 23 объектов.

