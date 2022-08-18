Инвесторы построят три спорткомплекса в ЗАО, ЮЗАО и Зеленограде

10:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Три новых физкультурно-оздоровительных комплекса построят на западе, юго-западе Москвы и в Зеленограде на средства инвесторов, рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Он отметил, что столичные власти заинтересованы в строительстве новых спортивных объектов и стремятся создать максимально выгодные условия для инвесторов.
"Они могут принять участие в торгах по аренде земельных участков с начальной ценой 1,5% от кадастровой стоимости. По результатам таких конкурентных процедур с начала года были заключены три договора, по которым предприниматели смогут возвести спортивные комплексы на западе, юго-западе столицы и в Зеленограде общей площадью 12 тысяч квадратных метров", – рассказал Гаман.
Он пояснил, что один спорткомплекс расположится на Боровском шоссе, его площадь составит 3,9 тысячи квадратных метров. Второй комплекс площадью 3 тысячи квадратных метров будет построен на улице Адмирала Лазарева. По условиям договоров они должны быть построены за 4 года 10 месяцев.
Третий ФОК на улице Александровке в Зеленограде будет иметь площадь 5,1 тысячи квадратных метров. Его обещают построить за 5,5 лет.
"Победитель двух торгов по аренде земельных участков планирует построить в Ново-Переделкине физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором разместятся детский спортивный клуб, тренажерный зал, аквакомплекс, спа-комплекс и многое другое. Это позволит привлечь к занятиям спортом около шести тысяч жителей района", – говорится в сообщении.
Также инвестор построит открытый бассейн и стадион с трибунами рядом со своим действующим фитнес-центром в Крюкове. Строительство в Ново-Переделкине планируется начать в первом квартале 2023 года и закончить во втором квартале 2024 года, в Зеленограде – до конца 2024 года.
"После окончания работ инвесторы смогут оформить объекты в собственность, с ними будет заключен договор аренды земельных участков сроком на 49 лет", – указано в материале.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что более 700 объектов социальной сферы построили в Москве за 12 лет. По его словам, в ближайшие пять лет планируется возвести еще 320–330 соцобъектов.
Он добавил, что в ближайшие два года завершится строительство 23 объектов.
Десять крупных спортивных объектов планируют ввести в Москве в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: