Более 700 соцобъектов построили в Москве за 12 лет

Бочкарев рассказал о строительстве медицинских центров, аналогов которым нет в России

Более 700 объектов социальной сферы построили в Москве за 12 лет, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала Москва 24.

По его словам, в ближайшие пять лет планируется возвести еще 320–330 соцобъектов.

"У нас большой объем работ, мы его выполняем, начиная с 2020 года. Беспрецедентные инвестиции были направлены на развитие системы здравоохранения. Это не было связано с коронавирусом, это были планы по созданию ультрасовременных, многофункциональных медицинских центров. И сейчас эта работа продолжается", – сказал Бочкарев.

Он добавил, что в ближайшие два года завершится строительство 23 объектов. Сейчас близятся к концу работы в центре "Коммунарка", который хотя и выполнял роль антиковидного в 2020 году, но на самом деле создавался как ультрасовременный, многофункциональный, междисциплинарный центр по оказанию услуг по здравоохранению в ТиНАО.

Также планируется сдать крупный Центр имени Логинова. Бочкарев охарактеризовал его, как ультрасовременный медицинский центр, "напичканный" всем с ультрасовременным оборудованием, позволяющим выполнять самые сложные хирургические операции и операции терапевтического характера.

Также, по словам Бочкарева, в городе строится большое количество детских садов и школ. Он подчеркнул, что эта работа выполняется в плановом режиме, то есть отставание, которое было в начале 10-х годов, успешно преодолели. Теперь работы выполняются по мере развития города, строительства жилых объектов.

Бочкарев отметил, что для того, чтобы поддержать общий баланс, ведется плановое строительство. В этом году планируется сдать примерно 30 объектов. Кроме того, строится большое количество объектов культуры.

"Помимо бюджетного строительства, много было инвестиций в объекты частного сектора: кинотеатры, Дома Культуры и так далее. Мы эту работу продолжаем. Большое количество усилий прилагается по объектам спорта. У нас были построены "Лужники", объекты водных видов спорта, большое количество физкультурно-оздоровительных комплексов, которые на деле являются крупными Дворцами Спорта", – заключил заммэра.

Ранее заммэра сообщил, что в столице с начала 2022 года возвели около 5,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Он уточнил, что за этот период в городе возвели почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Также особое внимание уделяется строительству социальных объектов.

Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 17:05 на телеканале Москва 24.