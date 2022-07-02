Около 5,3 млн кв м недвижимости построили в столице с начала года

12:35
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Около 5,3 миллиона квадратных метров недвижимости возвели в столице с начала текущего года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Главные план – это возвести более 4 миллионов квадратных метров жилья до конца года, социальные объекты, станции метрополитена, дороги. Несмотря на возможные проблемы, в том числе санкционные давление, мы со всем справимся и выполним намеченные планы", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".
Он уточнил, что за этот период в столице возвели почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Также особое внимание уделяется строительству социальных объектов.
"За шесть месяцев построено свыше 30 социальных объектов – больницы, школы, детские сады. Также с начала года построено свыше 30 коммерческих и производственных объектов, предполагающих дальнейший запуск бизнес-процессов и создание новых рабочих мест", – добавил Бочкарев.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что количество вводимых квадратных метров жилья в Москве в ближайшие два-три года может сократиться. По его словам, это не критично, так как в последние два года были рекордные темпы ввода. В частности, в прошлом году было введено в два раза больше жилья, чем в среднем во все предыдущие годы.
"Жизнь в большом городе": московская недвижимость
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: