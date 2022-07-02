Около 5,3 млн кв м недвижимости построили в столице с начала года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Около 5,3 миллиона квадратных метров недвижимости возвели в столице с начала текущего года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Главные план – это возвести более 4 миллионов квадратных метров жилья до конца года, социальные объекты, станции метрополитена, дороги. Несмотря на возможные проблемы, в том числе санкционные давление, мы со всем справимся и выполним намеченные планы", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".

Он уточнил, что за этот период в столице возвели почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Также особое внимание уделяется строительству социальных объектов.

"За шесть месяцев построено свыше 30 социальных объектов – больницы, школы, детские сады. Также с начала года построено свыше 30 коммерческих и производственных объектов, предполагающих дальнейший запуск бизнес-процессов и создание новых рабочих мест", – добавил Бочкарев.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что количество вводимых квадратных метров жилья в Москве в ближайшие два-три года может сократиться. По его словам, это не критично, так как в последние два года были рекордные темпы ввода. В частности, в прошлом году было введено в два раза больше жилья, чем в среднем во все предыдущие годы.

