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16:27

В Москве вдвое увеличилось число оптовых сделок на рынке недвижимости

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Фото: depositphotos/shock

За первые четыре месяца текущего года число оптовых сделок с квартирами в новостройках в "старой" Москве выросло в два раза, несмотря на общее падение рынка. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование сервиса bnMap.pro.

Уточняется, что с начала года зарегистрировано уже 980 договоров долевого участия о покупке сразу нескольких квартир в одном жилом комплексе – это 4,6% от всех сделок по сравнению с 2,9% годом ранее.

Специалисты утверждают, что такая ситуация на рынке обусловлена экономическими потрясениями на фоне антироссийских санкций: покупая недвижимость, люди стремятся защитить свои сбережения. Еще один фактор – проблемы с покупкой валюты и финансовых инструментов: инвесторы были ограничены в вопросе вложения средств.

При этом в отрасли признают, если раньше покупка квартир была способом преумножить деньги, то теперь на фоне падения рынка это стало инструментом защиты средств от инфляции. Так, год назад доходность по квартирам в новостройках достигала 25% примерно за 1,5 года, теперь этот показатель не превышает 15%.

Ранее сообщалось о рекордном сокращении ипотечного кредитования в РФ. Так, в мае 2022 года российские банки выдали гражданам лишь 31,5 тысячи кредитов на жилье на 119,4 миллиарда рублей. Этот показатель является минимальным с 2017 года.

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