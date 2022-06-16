Возможность регистрации недвижимости через госуслуги появится до конца года – Росреестр

11:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Возможность зарегистрировать права на недвижимость через портал госуслуг появится до конца 2022 года, сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский на Петербургском международном экономическом форуме.
Скуфинский отметил, что в 2022 году все выписки из Единого государственного реестра недвижимости впервые в истории вывели на портал госуслуг. Он пообещал, что до конца года на портал выведут услуги по государственной регистрации прав и по кадастровому учету.
Руководитель Росреестра добавил, что перед ведомством стоит задача создать единую систему управления государственной геодезической сетью. Ожидается, что это позволит повысить точность определения координат, исключить появление новых ошибок и судебных споров.
По его словам, к концу года сегменты федеральной сети геодезических станций появятся во всех 85 регионах РФ, а половину территории страны охватит единая электронная картографическая основа (ЕЭКО).
В апреле сообщалось, что все межведомственные услуги по регистрации московской недвижимости будут переведены в электронный вид до конца года. Услуги в сфере госрегистрации прав и кадастрового учета благодаря проекту будут доступнее для заявителей, а их оказание – более оперативным.
Кроме того, специалисты департамента городского имущества Москвы смогут анализировать в режиме онлайн документы по сделкам с недвижимым имуществом и направлять их в Росреестр на регистрацию без личного участия граждан.
По словам Скуфинского, до одного дня планируется сократить сроки регистрации социально значимых объектов, многоквартирных домов, бытовой недвижимости, земельных участков под ее строительство.
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