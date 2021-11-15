Получить копии документов и оформить права на жилье в Москве можно онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На портале mos.ru можно получить уже 25 услуг в сфере имущественно-земельных и жилищных отношений, которые предоставляет департамент городского имущества. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что город реализует масштабный проект по цифровизации всех государственных услуг.

"Сейчас из 34 имущественных и жилищных госуслуг, которые мы предоставляем, 25 можно получить в электронном виде. Цифровая экосистема Москвы позволяет жителям, представителям бизнеса и индивидуальным предпринимателям разрешать практически любые вопросы онлайн, не выходя из дома или офиса. А это особенно актуально в период пандемии коронавируса", –

пояснил он.

Присвоить или аннулировать адрес земельного участка или объекта недвижимости теперь можно за 8 рабочих дней вместо 10. Внести изменения в договор аренды можно за 31 день вместо 56, согласие ведомства на проведение сделок предоставляется за 15 дней вместо 35.

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что за последние два года перевод услуг имущественно-земельной и жилищной сфер в электронный вид стал одним из приоритетных направлений развития московской цифровой экосистемы.

По его словам, некоторые из них можно получить только в электронном виде, что избавляет горожан от необходимости собирать и приносить бумажные документы и справки. В основном органы власти получают их самостоятельно.

Лысенко отметил, что работа по цифровизации будет продолжаться. Он заявил, что задача ведомств – сделать так, чтобы как можно больше услуг и сервисов было доступно пользователям онлайн, круглосуточно и с любого устройства.

"Еще 10 лет назад невозможно было представить, что большинство важных жизненных ситуаций можно будет решить без личного визита в учреждения. К такому рывку цифровизации привели несколько факторов: онлайн-активность москвичей, их доверие к городскому сервису, динамика развития столицы и ее конкурентная среда", – сказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Он отметил, что в непростое время пандемии для горожан доступно более 380 услуг, которые они могут получить не выходя из дома в любое время и любой день недели.

Чтобы воспользоваться госуслугами в электронном виде, надо зарегистрироваться на портале mos.ru.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели также должны получить электронную подпись. Физическим лицам для получения большинства онлайн-услуг необходимо иметь полную учетную запись.

Ранее сообщалось, что в специальном разделе на сайте mos.ru пользователь может прикрепить свое резюме, опубликованное в том числе и в других сервисах по поиску работы, при необходимости его можно скорректировать с учетом особенностей каждой конкретной вакансии. Обратная связь от службы занятости придет уже на следующий день после обращения.