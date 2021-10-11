В службе занятости рассказали, как совмещать работу с учебой

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Эксперты столичного центра занятости "Моя работа" рассказали студентам, как совмещать работу с учебой, сохраняя эффективность и хорошее самочувствие.

Прежде всего, при выборе работы, которая позволит обеспечить заработок и обрести финансовую независимость, необходимо трезво оценить свои силы.

"Первое время работающие студенты обычно полны энтузиазма и энергии. Однако важно помнить, что такое самочувствие краткосрочно. Если вы и учитесь, и работаете долгий период времени, то постепенно продуктивность будет снижаться. Поэтому важно с самого начала оценить, сколько часов вы сможете уделять работе так, чтобы не навредить учебе и оставить время на полноценный отдых и личную жизнь", – отметили в центре.

Поэтому специалисты советуют заранее распланировать свой график с учетом рабочих и учебных обязанностей, уделив внимание балансу между ними и свободному времени. Также следует не забывать про мотивацию, поскольку она может стремительно упасть на фоне сильной усталости и стресса.

"Эксперты рекомендуют время от времени напоминать себе о преимуществах одновременной работы и учебы конкретно для вас. Подумайте, какой вклад вы вносите в свое будущее благодаря такому совмещению обязанностей. Попробуйте выписать плюсы вашего положения и цели, которые вы преследуете, чтобы возвращаться к этому списку в моменты, когда хочется опустить руки", – советуют эксперты.

Если работа плохо сказывается на успеваемости, специалисты советуют не скрывать данную проблему от преподавателей. Безусловно, студент должен отдавать приоритет учебе, однако чаще всего вузы оказывают помощь в таких ситуациях.

"Часто учебное заведение идет навстречу работающим студентам в вопросах посещения или сдачи заданий. Этот принцип касается и работы: если вы своевременно расскажете руководителю о нюансах учебы и периодах сессии, то это повысит шансы на то, что вам предоставят гибкий график", – говорится в материале.

Не стоит забывать и о поддержании хороших отношений не только с преподавателями и начальством, но и с коллегами и сокурсниками. Их помощь может оказаться незаменимой в непредвиденных ситуациях либо в моменты, когда время и силы на исходе.

"Коллеги или сокурсники смогут выручить вас: помочь с домашним заданием или рабочим проектом, поделиться конспектом или подбодрить морально. Человеческие взаимоотношения могут выручить вас и послужить важной поддержкой при высокой нагрузке в учебе и на работе", – посоветовали в центре.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев в своем обращении к главе министерства науки и высшего образования Валерию Фалькову написал, что многие учащиеся вузов вынуждены совмещать обучение с работой, благодаря чему могут оплачивать учебу, аренду жилья, а также собственное содержание.

В связи с этим он попросил оценить целесообразность введения льготной ставки НДФЛ 6% для работающих студентов.