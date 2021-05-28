В ГД предложили снизить ставку НДФЛ для работающих студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снизить ставку подоходного налога для работающих студентов. Об этом сообщает RT.

В своем обращении к главе министерства науки и высшего образования Валерию Фалькову законодатель написал, что многие учащиеся вузов вынуждены совмещать обучение с работой, благодаря чему могут оплачивать учебу, аренду жилья, а также собственное содержание.

Обычно студенты заняты в таких сферах, как торговля, услуги, общественное питание. Кроме того, они оформлены по стандартному трудовому договору или по договору гражданско-правового характера и уплачивают каждый месяц подоходный налог по ставке 13%.

Вместе с тем Сухарев отметил, что для определенных категорий работников, например самозанятых, на данный момент существуют льготные налоговые ставки на доход (4–6%).

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения льготной ставки НДФЛ 6% для граждан, оформленных по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, которые совмещают трудовую деятельность с обучением в среднеспециальных или высших учебных заведениях", – говорится в обращении.

Ранее в РФ упростили правила получения налогового вычета при покупке жилья и уплаты процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС).

Необходимые для этого данные ФНС будет получать непосредственно от банков, которые будут принимать участие в этом в добровольном порядке. Список таких банков будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС.