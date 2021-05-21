В России упростили получение вычета из НДФЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В РФ упростились правила получения налогового вычета при покупке жилья и уплаты процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС). Об этом сообщается на сайте ФНС.

Уточняется, что теперь для того, чтобы получить вычет, необходимо завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Кроме того, предоставлять налоговую декларацию и подтверждающие документы не нужно.

Необходимые для этого данные ФНС будет получать непосредственно от банков, которые будут принимать участие в этом в добровольном порядке. Список таких банков будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС.

Помимо этого, сроки получения вычета сократятся с четырех до полутора месяцев.

Затронет упрощенный порядок тех, кто получил право на вычет после 1 января минувшего года. Право на имущественный налоговый вычет при приобретении квартиры или комнаты в строящемся доме будет возникать с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства, а обратиться за его получением можно после госрегистрации прав на собственность.

Ранее эксперт рассказала, что налоговый вычет за лечение можно получить через работодателя или в налоговой инспекции, все механизмы прописаны в действующем Налоговом кодексе.

Она отметила, что для получения вычета через работодателя необходимо предоставить в налоговую пакет документов из медицинской организации и заявление по специально утвержденной форме.