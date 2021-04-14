СФ одобрил закон об онлайн-оформлении налоговых вычетов по НДФЛ

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Совфед одобрил закон, упрощающий порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц. Их можно будет оформить онлайн без визита в ФНС и сбора документов.

Сейчас при подаче декларации по НДФЛ требуются документы, подтверждающие право на вычет. Только после того, как налоговая их проверит, человек может вернуть 13% подоходного налога с суммы расходов, по которым оформляется вычет. На проверку отводится три месяца.

Закон упрощает получение имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам, а также инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования. Он будет распространяться на вычеты, право на которые возникло с 1 января 2020 года.

Для некоторых норм установлен иной срок. Он подразумевает общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС. Право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять с помощью автоматизированной информационной системы.

За предоставление налоговым агентом недостоверных сведений устанавливается штраф. Он составит 20% от неправомерно полученного налогоплательщиком вычета. Аналогичный штраф будет взыскиваться с банка, который предоставит недостоверные сведения о расходах налогоплательщика при получении им имущественного вычета в рамках упрощенной процедуры.

Российский Минфин подготовил законопроект, согласно которому физлица смогут встать на учет в налоговом органе через портал госуслуг. Подать заявление на портале будет возможно с использованием электронной подписи. Свидетельства о постановке на учет для граждан, выбравших подобный способ, будут электронными.