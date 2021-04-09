Встать на учет в налоговом органе можно будет через портал госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российский Минфин подготовил законопроект, согласно которому физлица смогут встать на учет в налоговом органе через портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Минфин России подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые предоставляют физическим лицам возможность встать на учет в налоговых органах через Единый портал государственных и муниципальных услуг", – отмечается в сообщении.

Подать заявление на портале будет возможно с использованием электронной подписи. Свидетельства о постановке на учет для граждан, выбравших подобный способ, будут электронными.

Ранее сообщалось, что стало возможно оформить имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ онлайн. Речь идет о получении вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов.