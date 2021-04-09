Встать на учет в налоговом органе можно будет через портал госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Российский Минфин подготовил законопроект, согласно которому физлица смогут встать на учет в налоговом органе через портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Минфин России подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые предоставляют физическим лицам возможность встать на учет в налоговых органах через Единый портал государственных и муниципальных услуг", – отмечается в сообщении.
Подать заявление на портале будет возможно с использованием электронной подписи. Свидетельства о постановке на учет для граждан, выбравших подобный способ, будут электронными.
Ранее сообщалось, что стало возможно оформить имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ онлайн. Речь идет о получении вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: