Больше трети россиян считают действующие налоги слишком высокими

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Больше трети россиян (36%) считают действующие налоги чрезмерными. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.

2 марта специалисты центра по телефону опросили 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Примерно половина участников исследования (52%) считают размер налогов достаточным. Только 1% опрошенных говорил о необходимости увеличить налоговое бремя.

Большинству несогласных с размерами налогов от 25 до 34 лет (49%). Россияне старше 60 лет к действующим налогам относятся терпимее. Только 25% опрошенных из этой возрастной группы оценивают их как чрезмерные.

Примечательно, что нынешнюю ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли назвать 65% респондентов, а в возрастной группе 18–24 года – только 49%.

42% опрошенных сообщили, что стали делать больше налоговых отчислений, чем пять лет назад. Таких людей больше, чем готовых заявить об увеличении дохода за тот же период.

13% участников исследования отметили, что стали платить меньше налогов. За последние пять лет доходы упали у 27% респондентов.

Во ВЦИОМ акцентировали внимание на том, что, по субъективным оценкам, налоговое бремя увеличилось.

В ходе опроса респондентам предлагалось сравнить собственные отчисления с отчислениями людей из окружения. Многие отмечали, что платят примерно столько же налогов, сколько и другие (43%). Больше своих знакомых, по субъективным оценкам, платят 7%, меньше – 14%.

Половина россиян (51%) платят подоходный налог через бухгалтерию организации, в которой трудоустроены. Подают декларацию самостоятельно 8% опрошенных. Не платят подоходный налог 9% сограждан. 31% россиян утверждали, что у них отсутствуют доходы, облагаемые НДФЛ.

Что касается налогов на имущество, то в прошлом году россияне чаще всего платили за автомобиль (34%), квартиру (31%) и земельный участок (27%). У каждого пятого респондента облагаемое налогом имущество отсутствует. У каждого десятого имеются льготы.

Ранее эксперт рассказал, как снизить налоговую нагрузку. Адвокат, председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты России Артем Кирьянов заявил, что в России существует большое количество налоговых вычетов. Освободить от уплаты НДФЛ можно до 120 тысяч рублей.