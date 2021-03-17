Россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги – ВЦИОМ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что россияне изменили бы, находясь на посту советника президента. Результаты опроса приводит РИА Новости.
Из всех законов и правил современной России большая часть опрошенных отменила бы пенсионную реформу и вернула прежний пенсионный возраст. Такой вариант выбрали 14% респондентов.
При этом 6% опрошенных уменьшили бы налоги или изменили налоговую систему. Еще 3% россиян хотели бы поменять Конституцию и вернуть предыдущую версию. И 2% высказались за то, чтобы вернуть в России смертную казнь.
Кроме того, 7% граждан страны выразили мнение, что в России стоило бы принять законы, которые ужесточали бы наказания за коррупцию. 6% респондентов ввели бы законы, направленные на развитие России, 5% отменили бы ЕГЭ, а 2% приняли бы закон о домашнем насилии.
Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.
Ранее стало известно, что почти половина россиян положительно относятся к трехдневному голосованию. В целом за наличие такой возможности проголосовали 60% респондентов.
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