Россияне выбрали лучших поэтов мира

Фото: О. А. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), самыми любимыми и великими, по мнению россиян, поэтами оказались русские классики Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Сергей Есенин. Об этом сообщает ТАСС.

Проведение опроса было приурочено ко дню памяти Пушкина, ежегодно отмечающемуся 10 февраля.

По данным исследования, величайшими поэтами мира россияне назвали Пушкина (78%), Лермонтова (43%) и Есенина (37%). Их же жители России назвали самыми любимыми поэтами-классиками.

Самыми известными произведениями Пушкина оказались "Евгений Онегин" (40%), "Руслан и Людмила" (32%), "Капитанская дочка" (22%) и "Сказка о царе Салтане" (21%).

Наиболее упоминаемыми стихотворными произведениями стали пушкинские строки "Я помню чудное мгновенье..." – 89% респондентов верно определили автора этих строк из всех предложенных четверостиший.

Исследование проводилось 7 февраля среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

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