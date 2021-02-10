Россияне выбрали лучших поэтов мира

Фото: О. А. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина
Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), самыми любимыми и великими, по мнению россиян, поэтами оказались русские классики Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Сергей Есенин. Об этом сообщает ТАСС.
Проведение опроса было приурочено ко дню памяти Пушкина, ежегодно отмечающемуся 10 февраля.
По данным исследования, величайшими поэтами мира россияне назвали Пушкина (78%), Лермонтова (43%) и Есенина (37%). Их же жители России назвали самыми любимыми поэтами-классиками.
Самыми известными произведениями Пушкина оказались "Евгений Онегин" (40%), "Руслан и Людмила" (32%), "Капитанская дочка" (22%) и "Сказка о царе Салтане" (21%).
Наиболее упоминаемыми стихотворными произведениями стали пушкинские строки "Я помню чудное мгновенье..." – 89% респондентов верно определили автора этих строк из всех предложенных четверостиший.
Исследование проводилось 7 февраля среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее сообщалось, что интернет-площадки в период действия режима самоизоляции в России зафиксировали резкий рост спроса на книги. Уточняется, что закрытие обычных книжных магазинов подтолкнуло читателей к покупке литературы через Интернет. Так, продажи бумажных книг возросли на 40%, а спрос на электронные и аудиокниги увеличился более чем на 50%. Эксперты выяснили, что на самоизоляции граждане больше всего интересовались вирусологией, мировой экономикой, психологией и саморазвитием.
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