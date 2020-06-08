Россияне назвали самые "летние" книги

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Россияне считают произведения "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери, "Приключения Тома Сойера" Марка Твена и "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт самыми летними книгами. Аналитика предоставлена сервисом MyBook, передает РИА Новости.
Отмечается, что был организован опрос среди пользователей, показавший, какие книги чаще всего намерены читать и слушать соотечественники в течение трех месяцев. Оказалось, что 50% опрошенных собираются не просто читать летом, но делать это гораздо чаще, чем раньше. Так, 40% респондентов говорили, что у них в планах прочитать свыше 10 книг за лето. В свою очередь 30% участников хотят прочитать 5 книг.
В опросе приняло участие более 1,5 тысячи пользователей.
На четвертой позиции расположились "Таинственный остров" Жюля Верна, а на пятом "Моя семья и другие звери" Джеральда Даррелла. Подчеркивается, что наиболее популярным летним жанром стала классическая литература.
Ранее говорилось, что более 1,5 тысячи раз пассажиры скачивали книги из онлайн-библиотеки метро весной. Первая виртуальная книжная полка появилась на станции "Рассказовка". Затем таблички с QR-кодами разместили на станциях "Чеховская", "Достоевская" и "Библиотека имени Ленина".
"Это наш город": столичные библиотеки запустили программу летнего чтения для школьников
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