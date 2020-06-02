Первая онлайн-смена "Киберлета-2020" началась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первую смену "Киберлета-2020" запустили в столице, передает портал мэра и правительства Москвы.

Проект действует на базе школы № 868 при поддержке московского центра "Патриот.Спорт". Директор центра Матвей Говорущенко отметил, что изначально планировалось запустить две смены в рамках проекта. Однако в первые дни приема, по его словам, количество заявок от желающих принять участие превысило 200 человек.

"К началу обучения число участников превысило 500. Поэтому мы приняли решение продлить проект на все лето и провести шесть смен по две недели", – сообщил Говорущенко.

Он добавил, что дистанционный формат "Киберлета-2020" поспособствовал присоединению к проекту школьников других регионов.

"В первом образовательном модуле примут участие дети из Москвы, Нижнего Новгорода, Тулы, Пскова, Калуги и Ярославля", – отметил Говорущенко.

В первый день работы "Киберлета-2020" состоялась церемония открытия, после чего прошли вводные вебинары. На них преподаватели рассказали, чем участники проекта будут заниматься на протяжении двух недель. В программу первого дня также вошли упражнения суставной гимнастики, а также кибертурнир.

Занятия в рамках "Киберлета-2020" будут проводить с помощью платформы для конференц-связи продолжительностью от 20 до 90 минут. Они будут проходить по будням с 10:00 до 17:00.

Смена "Киберлета-2020" будет разделена на три возрастные группы: 11–12, 13–14 и 15–17 лет. Вебинары и мастер-классы проведут учителя школы № 868, преподаватели московских вузов и киберспортсмены.

В программу первой смены вошли 25 курсов. Участники "Киберлета-2020" смогли выбрать наиболее предпочтительные курсы из предложенного списка. Наиболее популярным стали занятия по программированию на языке С# (219 человек), по английскому языку (126 человек), а также математический батл (87 человек).

В рамках "Киберлета-2020" ребятам предложат изучить основы 3D-моделирования и веб-мастеринга. Кроме того, ученикам покажут, как воссоздавать существующие здания в компьютерной игре и как рисовать комиксы. Также ребята смогут узнать, как организовывать кибертурниры.

Кроме того, в рамках проекта запланировано проведение занятий по основам программирования на языке Python, создание ботов. Кроме того, участники смогут узнать много нового о нейротехнологиях, географии киберспортивной индустрии и кибербезопасности. В программу "Киберлета-2020" также вошли курсы "Фитнес для мозга", "Продвижение в социальных сетях" и "Стань крутым блогером".

Для участия в следующих онлайн-сменах "Киберлета-2020" необходимо подать заявки на портале mos.ru или на сайте школы № 868, где также размещены расписание занятий и список преподавателей. Вторая смена начнется 15 июня.

Ранее стало известно, что в июне начнутся виртуальные смены летних лагерей. Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в учебный план вошли интерактивные уроки с преподавателями, а также самостоятельная работа над проектами. Все направления подготовки имеют прикладной характер.