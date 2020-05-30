Летняя онлайн-программа в детских технопарках начнется в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Виртуальные смены летних лагерей начнутся в столице в июне, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, школьники будут учиться создавать роботов, проектировать трехмерные модели. Также им расскажут об особенностях профессии промышленного дизайнера, фармацевта, технолога пищевой и полимерной промышленности и многими другими.

"Учебный план предполагает интерактивные уроки с преподавателями и самостоятельную работу над проектами. Все направления подготовки прикладные. Это, к примеру, микроэлектроника, программирование, 3D-моделирование, технологии виртуальной и дополненной реальности, робототехника и авиастроение. На занятиях ребята получат знания, которые пригодятся им в будущем", – рассказала Сергунина.

Первые занятия уже проходят в детском технопарке "Менделеев-центр" при Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеева. Здесь заработал онлайн-лагерь "Город профессий для химиков". Узнать о наборе на новые смены можно на страницах "Менделеев-центра" в соцсетях.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что занятия организуют так, чтобы учащиеся были максимально вовлечены в процесс.

"По отдельным курсам предусмотрено общение с преподавателями в формате видеоконференций, коммуникация в мессенджерах и даже почтовая доставка расходных материалов для учебных опытов участникам", – приводятся в материале слова Фурсина.

Более подробную информацию о работе виртуальных смен в летних лагерях можно посмотреть на mos.ru.

Ранее сообщалось, что в столице дан старт робототехническому онлайн-сезону для школьников. В его рамках участники смогут улучшить навыки программирования, а также создать робота-помощника. В частности, для учащихся третьих – одиннадцатых классов подготовили видеоуроки и марафон заданий. Кроме того, запланировано проведение творческих проектов.

Во время онлайн-занятий участники смогут научиться программировать роботов, создавать 3D-модели будущих изобретений, а также участвовать в соревнованиях.