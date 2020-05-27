Онлайн-акция "День без турникетов" стартует 28 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Онлайн-акция "День без турникетов" пройдет с 28 по 30 мая, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Партнеры проекта проведут 18 виртуальных мастер-классов. Трансляции организуют на сайте акции.

"Это уже второй "День без турникетов", который пройдет онлайн. Вместе с москвичами присоединиться к акции могут все желающие, независимо от города проживания. Образовательные проекты, мастерские и технологичные компании подготовили для зрителей 18 дистанционных занятий", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, с 2012 года, когда акция впервые стартовала в столице, в ней приняли участие свыше 120 тысяч человек и 200 организаций.

Мастер-классы рассчитаны на аудиторию разного возраста. Это и основы 3D-моделирования и компьютерной анимации, и принципы пилотирования самолетов, и искусство скетчинга, и приготовление мороженого.

К примеру, киностудия "Союзмультфильм" устроит для детей "Онлайн-мультчтения", посвященные историям о героях "Простоквашино". Детская школа программирования научит писать коды, образовательная платформа "Учи.ру" проведет мастер-класс для родителей по развитию аналитического мышления у ребенка.

Также мастер-классы проведут детский технопарк "Калибр", летная школа, дизайн-студия, кондитерское производство, столярная мастерская, конструкторское бюро, фермерское хозяйство и другие партнеры акции.

Кроме того, на сайте проекта доступны 23 видеоэкскурсии по популярным площадкам Москвы.

Ранее сообщалось, что у акции "День без турникетов" появилось мобильное приложение. Зарегистрированные пользователи смогут воспользоваться сервисом для записи на экскурсии, а также настроить уведомления о предстоящих мероприятиях.

Помимо этого, в приложение включены интеллектуально-развлекательные викторины. Вопросы связаны со сферами туризма, городского развития, искусства, кино, электроники. Также на платформе можно будет посостязаться с искусственным интеллектом в режиме офлайн.