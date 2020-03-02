Собянин пригласил горожан на экскурсии в рамках "Дня без турникетов"

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Сергей Собянин пригласил жителей столицы на экскурсии, которые проведут в "День без турникетов". Об этом сообщается на персональном сайте мэра.

"В этом году "Дни без турникетов" будут посвящены популяризации перспективных и популярных профессий. В феврале москвичи могли познакомиться с профессиями сферы IT. Свои двери открыли "Яндекс", "Ростелеком", Сбербанк, "Лаборатория Касперского", МТС-банк, "Учи.ру" и другие крупные и средние компании сферы информационных технологий", – объявил мэр.

По словам мэра, на мероприятия требуется предварительная регистрация. Пройти ее можно на сайте.

Экскурсии в 2020 году планируют разделить по отдельным тематическим блокам. Например, 26–28 марта объединены темой электроники, 28–30 мая – посещением мануфактур. Расписание "Дней без турникетов" сформировано на весь год, вплоть до декабря.

Как заявил Сергей Собянин, первый этап образовательно-просветительского проекта "Открой Моспром" в столице прошел в период с 20 по 22 февраля. Гостей приняли 29 производственных площадок города, причем побывало на них более 3 тысяч жителей Москвы.

"Для взрослых – это просто интересно, а для молодежи – хорошая возможность больше узнать о современных профессиях", – подчеркнул мэр.

В конце февраля в Москве стартовал новый краудсорсинг-проект, посвященный технологиям будущего. До 5 марта жители столицы могут поделиться собственными идеями в области развития образовательно-профессиональных программ.

