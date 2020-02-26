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Технологии

09:10

Новый краудсорсинг-проект посвятили технологиям будущего

технологии город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый краудсорсинг-проект "Навыки будущего" стартовал на платформе crowd.mos.ru. Жителям столицы предстоит предложить собственные идеи по образовательно-профессиональным программам, как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Подать предложения о действующих проектах и выбрать будущие занятия и площадки можно будет в течение девяти дней. По словам руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко, москвичам предложат оценить программы "День без турникетов", "Бизнес-уик-энды" и "Детские технопарки".

"Недавно мы изменили формат дня без турникетов, полностью посвятив его профессиям. В первой акции этого года приняли участие около пяти тысяч человек. Кроме того, в городе уже прошли первые занятия нового сезона "Бизнес-уик-эндов", которые посетило около 630 студентов и школьников", – уточнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Предложения граждан по улучшению профориентационных проектов, культурно-образовательных программ и профессиональных курсов принимаются до 5 марта. Оценивать их будет группа экспертов, впоследствии лучшие из них реализуют.

Платформа crowd.mos.ru была запущена в 2014 году. Жители Москвы приняли участие в реформировании 21 городского проекта. Ранее сообщалось, что в столице завершился отбор предложений по улучшению Московских центральных диаметров (МЦД). На новых транспортных магистралях реализуют 176 инициатив.

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