Лучшие идеи краудсорсинг-проекта реализуют на МЦД в течение 5 лет

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице завершился краудсорсинг-проект "Московские центральные диаметры". По итогам голосования было поддержано 176 инициатив, которые планируют реализовать на МЦД в течение пяти лет. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу Дептранса.
Отмечается, что в проекте "МЦД" приняли участие более 17 тысяч человек, которые предложили около 3 тысяч идей по улучшению работы и развитию диаметров.
По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, около половины всех предложений касались благоустройства остановок и прилегающих к диаметрам территорий.
"В совместных планах – установка точек велопроката и проката самокатов, а также обустройство велопарковок. В части улучшения системы оплаты в планах с коллегами из АО "ЦППК" – установка защитных навесов над валидаторами и первых автоматов пополнения билетов наземного транспорта и метро (желтые терминалы)", – приводятся в материале слова Ликсутова.
Как пояснили в пресс-службе, среди 176 одобренных идей были выбраны восемь лучших, авторов которых наградили 20 февраля в павильоне МЦД.
Евгений Матвеев получил диплом за свою идею установить терминалы для активации карты "Тройка" на станциях МЦД; Татьяна Постникова предложила расширить павильон входа на станцию Рижская; Евгения Меньшикова выступила с идеей организовать станции велопроката около станций диаметров.
Также награды получили: Владимир Иващенко (идея реконструкции пешеходных спусков в подземных переходах на станции Курская МЦД), Скворцов Петр (предложил осветить все пешеходные дорожки к станциям МЦД), Смирнов Кирилл (предложил добавить интерактивные карты для построения маршрута в поездах и на платформах), Проценко Алексей (предложил установить в поездах МЦД вендинговые автоматы с бытовыми мелочами и организовать в переходах МЦД стенды для творчества уличных художников).
Ранее стало известно, что в Москве воплотили в жизнь более двух тысяч предложений жителей города, оставленных на площадке crowd.mos.ru. Площадка появилась в 2014 году. За время ее работы в столичных краудсорсинг-проектах приняло участие более 200 тысяч человек.
Технология краудсорсинга позволяет горожанам высказывать свои предложения и обсуждать другие. Популярные предложения реализуют столичные власти. В разработку отобрали уже более 3,5 тысячи идей. В среднем за один месяц на странице краудсорсинговой платформы насчитывается около 119 тысяч посещений, в сутки – более трех тысяч.
Краудсорсинг-проекты проходят три этапа. Сначала участники "предлагают", затем "обсуждают", а на третьем "оценивают" идеи, высказанные другими горожанами. Реализуются самые популярные предложения.
В частности, благодаря платформе crowd.mos.ru в столице появилось девять новых автобусных маршрутов. Также по предложению участников создали приложение ЕМИАС. Всего же в столице реализовано 84 идеи по организации работы взрослых поликлиник.
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