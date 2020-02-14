Более двух тысяч предложений москвичей реализовано через краудсорсинг-проекты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве воплотили в жизнь более двух тысяч предложений жителей города, оставленных на площадке crowd.mos.ru, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Площадка появилась в 2014 году. За время ее работы в столичных краудсорсинг-проектах приняло участие более 200 тысяч человек.

Технология краудсорсинга позволяет горожанам высказывать свои предложения и обсуждать другие. Популярные предложения реализуют столичные власти. В разработку отобрали уже более 3,5 тысячи идей.

Каждый пользователь имеет личный кабинет. Во время проведения краудсорсинг-проекта открывается форма, где можно предложить свои идеи.

В среднем за один месяц на странице краудсорсинговой платформы насчитывается около 119 тысяч посещений, в сутки – более трех тысяч.

Краудсорсинг-проекты проходят три этапа. Сначала участники "предлагают", затем "обсуждают", а на третьем "оценивают" идеи, высказанные другими горожанами. Реализуются самые популярные предложения.

Во время краудсорсинг-проектов участники обсуждают свой досуг и благоустройство парков, развитие транспортной системы и строительство спортивных объектов.

В частности, благодаря платформе crowd.mos.ru в столице появилось девять новых автобусных маршрутов. Также по предложению участников создали приложение ЕМИАС. Всего же в столице реализовано 84 идеи по организации работы взрослых поликлиник.

Еще 32 идеи осуществили по результатам проекта "Экологическая стратегия Москвы". Благодаря предложениям горожан в центре столицы расширили тротуары, а по их краю высадили деревья и кустарники.

В детских поликлиниках появились игровые зоны. В целом по итогам проекта в детских поликлиниках реализовали более 100 идей москвичей.

Также был создан московский стандарт госуслуг, и сотрудники офисов "Мои документы" стали встречать посетителей в фирменной одежде. Помимо того, появилось много полезных сервисов, среди которых бесплатный Wi-Fi, оповещения о готовности документов по СМС и e-mail-уведомления.

С 21 по 30 января прошел краудсорсинг-проект "Московские центральные диаметры". Участие в нем приняло более 17 тысяч человек, они предложили порядка трех тысяч идей по развитию диаметров.