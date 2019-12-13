За пять лет в краудсорсинг-проектах приняли участие 200 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За пять лет в столичных краудсорсинг-проектах приняли участие около 200 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
За это время эксперты отобрали более 3,5 тысячи идей москвичей для дальнейшей проработки. Две тысячи из них уже реализованы.
По словам главы ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко, ежегодно к платформе краудсорсинга присоединялись тысячи граждан.
"Первые 100 тысяч участников были зарегистрированы уже на второй год ее работы. Сегодня нас около 200 тысяч, и только в этом году к нам присоединились около 50 тысяч человек. Это говорит о заинтересованности властей города и жителей в совместной работе над развитием столицы", – подчеркнул он.
Самыми популярными оказались краудсорсинг-проекты "Московские поликлиники", "Мой парк" и "Город спорта". А вот собственные идеи москвичи чаще всего предлагали в краудсорсинг-проектах "Московские поликлиники", "Детские поликлиники" и "Активное долголетие".
Больше всего участников платформы crowd.mos.ru живет на юге столицы – 15%, по 12% проживают в ВАО, СВАО и ЮЗАО, 11% зарегистрированных являются жителями юго-востока Москвы, еще 10% – жители запада города. Остальные округа столицы представлены менее обширно: САО и СЗАО – по 9%, ЦАО – 6%, ТиНАО – 3% и ЗелАО – 2%.
Одним из первых и самых сложных в Москве стал краудсорсинг-проект "Наши маршруты". Его запустили летом 2014 года. Жителям предлагали организовать в этом проекте новые маршруты.
"Это очень специфично, очень тонко, очень профессионально глубокая тема, обычно этой темой занимаются не жители, не граждане, а специалисты, которые всю жизнь посвящают именно подобного рода мероприятиям, получают образование, строят маршруты, логику, инфраструктуру. Но тем не менее мы рискнули осознанно", – поделился замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.
По его словам, тогда к проекту присоединились около восьми тысяч участников. В итоге победившие девять маршрутов работают до сих пор. Также благодаря проекту появились выделенки.
Ректор Московского городского университета Правительства Москвы Василий Фивейский считает, что краудсорсинг – это важная кадровая технология в современной науке управления мегаполисом. Он отметил, что жители города становятся "внештатными сотрудниками" города и вносят большой вклад в его развитие.
В октябре в городе стартовал краудсорсинг-проект "Мой парк". Он нацелен на то, чтобы собрать пожелания и предложения москвичей по совершенствованию зеленых зон.
Проект предполагает три этапа: "Предлагай", "Обсуждай" и "Оценивай". Для участия в нем нужно зарегистрироваться на платформе crowd.mos.ru либо воспользоваться учетной записью портала mos.ru.
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