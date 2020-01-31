Краудсорсинг-проект МЦД собрал около трех тысяч идей по развитию диаметров

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Краудсорсинг-проект "Московские центральные диаметры", проходивший с 21 по 30 января, завершился. Участие в нем приняли более 17 тысяч человек, они предложили порядка трех тысяч идей по развитию диаметров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Проект проходил в три этапа. На первом участники предлагали идеи по информированию пассажиров, наполнению станций, комфорту в поездах и навигации.
Второй был посвящен обсуждению мероприятий, которые можно провести в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала, тематическому оформлению поездов и работе наземного транспорта у станций МЦД.
Участники также могли проголосовать за самые интересные предложения. Идеи жителей отберут эксперты, в течение пяти лет их реализуют.
Глава ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко заявил, что в план реализации войдут установка на платформах вендинговых автоматов со снеками, организация в переходах МЦД творческого пространства для уличных художников и буккроссинга на станциях. На станциях МЦД в столице появятся и желтые терминалы для активации карты "Тройка" или проверки баланса, как в метро. Рядом со станциями сделают пункты велопроката.
МЦД открыли в конце ноября 2019 года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.
Cо дня введения платного режима проезда диаметрах жители Москвы и Московской области сэкономили более 205 миллионов рублей. Уменьшилась загруженность 20 станций подземки.
Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов достигнет 375 километров.
На данный момент на стадии проектирования находится МЦД-3. Длина маршрута должна составить 85 километров. Запуск третьего диаметра сэкономит до 40% времени в пути.
"Мосгорсправка": МЦД
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