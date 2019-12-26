Загруженность 20 станций метро снизилась благодаря МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Загруженность 20 станций метрополитена удалось снизить на 10% благодаря запуску Московских центральных диаметров (МЦД), рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, за счет распределения потоков и более удобных пересадок свободнее стали станции "Окружная" и "Фили".
"Людям удобнее уже проезжать до Белорусского вокзала, до Савеловского, а не выходить возле первой станции метро. Для метрополитена это, конечно, огромное подспорье, и поездки на метро становятся комфортнее", – приводятся слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.
Ликсутов отметил, что всего диаметрами воспользовались 15,5 миллиона человек. А поток пассажиров увеличился на 13%. Последний рекорд, по его словам, пришелся на 24 декабря – в этот день МЦД воспользовались 580 тысяч пассажиров.
"Огромная цифра, которая говорит о том, что, конечно, пассажиры Московской области, Москвы выбирают МЦД-1 и МЦД-2. Потому что добраться по ним до нужного места получается быстрее – они работают фактически в режиме наземного метро", – сказал он.
Ликсутов уточнил, что в тех районах, где проходят диаметры, на 4% снизилась загруженность автомобильных дорог.
Накануне стало известно, что на станциях МЦД установят 800 дополнительных элементов навигации. На станциях появятся стикеры, баннеры и временные указатели, которые разместят по просьбам и для удобства пассажиров.
Ранее в приложении "Метро Москвы" выложили видеомаршруты переходов с МЦД в метро. В настоящее время работа над улучшением сервисов для пассажиров диаметров продолжается.
Московские центральные диаметры были запущены 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.
Пассажиры МЦД сэкономили более 100 млн рублей с момента запуска
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