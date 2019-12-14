Департамент транспорта Москвы предложил переименовать часть станций МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Названия некоторых станций Московских центральных диаметров изменят для удобства пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.
"Когда мы приступили к реализации проекта МЦД, к нам стали поступать обращения пассажиров о возможных затруднениях в навигации, вызванных неактуальностью некоторых названий остановочных пунктов и их дублированием с существующими названиями станций метро, находящимися в отдалении друг от друга", – заявили в ведомстве.
В качестве примера специалисты привели станцию Крюково. По мнению чиновников, пассажиры не всегда могут разобраться в том, что она располагается в Зеленограде, а потому возникает путаница. Для удобства навигации ее переименуют в "Зеленоград", по сохранят таблички и названия для истории.
Еще одна актуальная проблема возникает в тех случаях, когда названия остановочных пунктов МЦД совпадают с названиями станций метро или МЦК, но находятся от них на значительном удалении – Перово, Ховрино, Люблино. Бывает и наоборот: остановки находятся рядом, а называются по-разному.
Переименование, в первую очередь, коснется станций будущих диаметров - МЦД-1 Белорусско-Савеловский и МЦД-2 Курско-Рижский: Ленинградская – Стрешнево, Тушино – Тушинская, Ржевская – Рижская, Кунцево-1 – Кунцевская. Также изменится название станций Люблино (на Кубанскую), Москва-Бутырская (на Савеловскую) и Инновационный центр (на Сколково). Существующая станция Сколково станет Мещерской.
Первыми двумя маршрутами МЦД в Москве и области воспользовались уже более 10 миллионов пассажиров. Их количество ежемесячно растет.
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