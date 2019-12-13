Более 10 млн пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 10 миллионов пассажиров воспользовались первыми двумя маршрутами Московских центральных диаметров (МЦД) с момента их запуска.

"Около 550 тысяч человек в сутки пользуются диаметрами. Мы ожидали достигнуть такого результата только через пару месяцев, но, как уже видим, спрос постоянно растет", – говорится в сообщении в Twitter МЦД.

Московские центральные диаметры были запущены 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" вобрали в себя 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.

