Более 516 тыс поездок совершено на МЦД в первый день платного проезда

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Более 516 тысяч поездок совершили пассажиры МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" в первый день платного проезда, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Это на 9,8% больше по сравнению с аналогичным периодом до запуска МЦД. При этом по МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" было совершено более 237 тысяч поездок, а по МЦД-2 "Курско-Рижский" – более 279 тысяч поездок", – говорится в сообщении.

Как уточняется, с момента запуска диаметров пассажиры уже совершили более 8,5 миллиона поездок.

9 декабря завершился период бесплатного пользования диаметрами. Теперь проезд можно оплатить "Тройкой" или социальной картой. Возможность бесплатной пересадки на метро и МЦК в течение 90 минут осталась неизменной.

Московские центральные диаметры заработали в платном режиме

Московские центральные диаметры были запущены 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути и 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

