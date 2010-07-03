Максим Ликсутов заявил о корректной работе билетной системы МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обновленная билетная система на МЦД функционирует корректно, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На станциях у турникетов и валидаторов дежурят сотрудники. Они разъясняют пассажирам особенности использования новой тарифной системы. Также они информируют о необходимости валидации на вход и выход и помогают в случае возникновения затруднений.

Утром работоспособность системы проверили заммэра Москвы по вопросам транспорта и вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. На станции Одинцово они провалидировали карты "Тройка" и проехали по МЦД-1 до Белорусского вокзала.

"Турникеты и валидаторы на станциях МЦД работают в штатном режиме. Обновленная билетная система функционирует корректно в час пик, в условиях повышенного пассажиропотока. Наше требование – билетная система должна работать без сбоев, поэтому перевозчик досконально проверил ее работу в период бесплатного проезда по МЦД", – сказал Ликсутов.

В понедельник, 9 декабря, на МЦД завершился период бесплатного проезда. На Московских центральных диаметрах действуют три тарифные зоны. Проезд в "Центральной" зоне стоит как в метро – 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка". Границы "Центральной" зоны: МЦД-1 в границах станций Марк – Сетунь, МЦД-2 в границах станций Волоколамская – Остафьево.

За пределами этих станций начнется зона "Пригород". Разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" стоит 45 рублей, также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД. За границами МЦД начинается "Дальняя" зона. Стоимость поездки из "Дальней" зоны складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.

Для того чтобы оплатить проезд по МЦД, а также получить бесплатную пересадку на метро и МЦК, необходимо активировать карты "Тройка". Это можно сделать в любой кассе метро. Срок бесплатной активации карты "Тройка" не ограничен. Все "Тройки", купленные после 21 ноября, уже активированы. Любая электричка, попадающая в зону диаметров, становится поездом МЦД, кроме экспрессов, в которых работает контроль.

Также на МЦД-1 на маршруте "Одинцово – Окружная" курсируют в режиме МЦД аэроэкспрессы. Чтобы уехать в Шереметьево, необходимо купить билет в кассах "Аэроэкспресс" и ЦППК, а также через приложение и сайт "Аэроэкспресс", либо приложив карту "Тройка" на выходе со станции в Шереметьево.

Диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца 2019 года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроен как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделали единой. На первом этапе диаметры обслуживают 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организовано по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

