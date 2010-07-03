Над МЦД планируют построить 15 надземных пешеходных переходов до 2023 года

12:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
15 надземных пешеходных переходов над первыми двумя маршрутами Московских центральных диаметров (МЦД) планируют возвести до 2023 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства города.
"Сергей Собянин поставил задачу до 2023 года построить восемь надземных пешеходных переходов через железнодорожные пути МЦД-1 и семь переходов через железнодорожные пути МЦД-2, где вчера совместно с Владимиром Путиным было открыто пассажирское движение", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.
Он добавил, что переходы обеспечат удобный и безопасный переход через железнодорожные пути.
Уточняется, что три надземных пешеходных перехода через МЦД-1 построят по проекту строительства северного дублера Кутузовского проспекта. На данный момент разрабатывается проектная документация.
Один пешеходный переход будет проходить от улицы Василисы Кожиной, владения 13. Предполагается, что он обеспечит выход пешеходов на Кутузовский проспект в районе Поклонной горы.
Второй переход пройдет от улицы Василисы Кожиной в районе дома 22. Он обеспечит проход через северный дублер Кутузовского проспекта и железнодорожные пути Смоленского направления МЖД. Также он обеспечит выход пешеходов на Кутузовский проспект в районе Поклонной горы, ближе к развязке на пересечении с улицей Минской.
Еще один пешеходный переход построят с улицы Ивана Франко в районе дома 16, недалеко от префектуры ЗАО. Он обеспечит выход пешеходов на улицу Красных Зорь. По остальным переходам ведется предпроектная проработка.
Через железнодорожные пути МЦД-1 появятся еще пять новых переходов: в районе улицы Яблочкова, дом 35Г – дом 37Г; Дмитровское шоссе в районе дома 5 – дом 7, корпус 2; улица Бутырский Вал в районе дома 48; Дмитровское шоссе в районе дома 29; северный дублер Кутузовского проспекта в районе улицы Полоцкая и Гвардейская.
Семь переходов построят через пути МЦД-2: в районе улицы Медиков; в районе улицы Вучетича и Петровско-Разумовского проезда; в районе 1-го Тушинского проезда, владение 19; в районе улицы Новохохловская и Автомобильного проезда; в районе улицы Каспийская и Новоцарицынского шоссе; в районе улицы Ереванская; в районе улицы Черняховского и Большого Коптевский проезда.
21 ноября Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по первым диаметрам. В церемонии открытия на Белорусском вокзале также участвовали министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.
Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года.
График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой. Пересадка с диаметров на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.
На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.
Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.
Провоз домашних животных будет бесплатным. Они должны будут ехать в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади. Это не касается собак крупных пород и собак-проводников.
Кроме того, гендиректор АО "Центральная ППК" Максим Дьяконов сообщил, что оплата проезда банковскими картами на турникетах станций МЦД может стать доступна до конца текущего года.
"Мосгорсправка": тарифы МЦД
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