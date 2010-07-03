Работы по развитию инфраструктуры МЦД-1 и МЦД-2 продолжат и после запуска

16:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные власти будут развивать инфраструктуру первых двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) и в последующие годы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Работа над проектом будет продолжена: появятся новые пересадки на метро, на МЦК и на другие радиальные направления. Для удобства пассажиров откроют новые платформы, а на пути выведут новый подвижной состав и повысят интенсивность движения поездов. "То есть мы еще лет пять будем доводить эти проекты, с каждым годом улучшая и улучшая", – цитирует мэра Агентство "Москва".
Он добавил, что подвижной состав поездов, курсирующих по МЦД, увеличат до 11 вагонов. Это позволит избежать давки в вагонах при посадке.
Собянин подчеркнул, что в ходе реализации проекта было благоустроено около 350 гектаров территорий, прилегающих к МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский".
"Это как два Парка Горького. Это не так просто. Это и в Подмосковье, и в Москве", – заключил мэр.
Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по первым Московским центральным диаметрам. Церемония открытия состоялась на Белорусском вокзале. В ней также приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
Два первых диаметра – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Ожидается, что к 2024 году количество станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27.
На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. В новых поездах можно будет зарядить гаджеты, USB-розетки оборудованы в каждом кресле. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут. В поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.
Открыто движение по первым Московским центральным диаметрам
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