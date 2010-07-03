Бесконтактную оплату введут на МЦД до конца года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оплата проезда банковскими картами на турникетах станций Московских центральных диаметров может стать доступна до конца 2019 года. Об этом рассказал генеральный директор АО "Центральная ППК" Максим Дьяконов.

"Я надеюсь, что до конца года мы это сделаем. Схема такая: модуль интегрируется в турникет или валидатор и используется в качестве фиксации начала и окончания поездки", – объяснил он.

21 ноября Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по первым диаметрам. В церемонии открытия на Белорусском вокзале также участвовали министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

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МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой. Пересадка с диаметров на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.

Провоз домашних животных будет бесплатным. Они должны будут ехать в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади. Это не касается собак крупных пород и собак-проводников.