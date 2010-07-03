Протяженность путей МЦД к 2024 году составит 375 километров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Общая протяженность пяти маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) к 2024 году составит 375 километров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"За это время планируется построить дополнительные пути на Савеловском, Курском, Рижском и Киевском направлениях, реконструировать участок Москва-Каланчевская – Москва-Пассажирская-Курская, а также построить железнодорожную линию до застройки в Рублево-Архангельское и соединительную ветку между Киевским и Смоленским направлениями", – рассказал Хуснуллин.

По его словам, открытие МЦД является существенным транспортным прорывом для столицы и Московской области. Заммэра сообщил, что при строительстве новых диаметров отремонтируют уже имеющиеся пути и построят дополнительные. Он добавил, что также благоустроят 182 остановочных пункта, которые связаны с МЦД.

21 ноября началось движение по первым диаметрам. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года.

График работы выстроен как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделали единой. Пересадка с диаметров на метро или МЦК и обратно бесплатная.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организовано по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она не зависит.

Провозить домашних животных можно бесплатно. Они должны ехать в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади. Это не касается собак крупных пород и собак-проводников.

Кроме того, гендиректор АО "Центральная ППК" Максим Дьяконов сообщил, что оплата проезда банковскими картами на турникетах станций МЦД может стать доступна до конца текущего года.

