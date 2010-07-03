Восемь перехватывающих парковок заработало в районе станций МЦД

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В районе станций Московских центральных диаметров (МЦД) заработало восемь перехватывающих парковок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Как уточняется, парковки расположены около станций МЦД Царицыно, Тимирязевская, Дегунино, Беговая, Кунцевская, Волоколамская, Лианозово. Всего на парковки смогут встать более 1,4 тысячи автомобилей.

В пресс-службе пояснили, что на перехватывающих парковках действует обычный тариф: с 5:30 до 2:00 – бесплатно при совершении не менее двух поездок на МЦД, МЦК или метро, первая из которых совершена от ближайшей станции, а последняя – от любой другой станции МЦД, МЦК или подземки.

Как подчеркнули в АМПП, с открытием диаметров транспортная доступность улучшится не только для тех, кто и так пользуется общественным транспортом, но и для множества автомобилистов, которые смогут бесплатно оставить свои машины на перехватывающих парковках.

21 ноября началось движение по первым диаметрам.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой. Пересадка с диаметров на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.

Провоз домашних животных будет бесплатным. Они должны будут ехать в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади. Это не касается собак крупных пород и собак-проводников.

Кроме того, гендиректор АО "Центральная ППК" Максим Дьяконов сообщил, что оплата проезда банковскими картами на турникетах станций МЦД может стать доступна до конца текущего года.