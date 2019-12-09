Проезд по МЦД стал платным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Московских центральных диаметрах (МЦД) завершили тестирование всех систем, передает телеканал Москва 24. С понедельника, 9 декабря, за проезд начали списывать деньги.

Чтобы совершить поездку, необходимо приложить к валидатору транспортную или социальную карту. Пассажирам напоминают, что для проезда по диаметрам необходимо активировать карту "Тройка".

Сейчас на каждой станции дежурят сотрудники, которые помогают пассажирам разобраться в правилах оплаты и тарифной сетке.

Накануне, 8 декабря, на всех станциях закрыли турникеты и проверили их на бесперебойную работу со всеми видами пересадок. Двухнедельный тестовый режим позволил наладить программное обеспечение. Более 2,1 тысячи турникетов и валидаторов на станциях МЦД работают в штатном режиме.

На МЦД-1 и МЦД-2 действует три тарифные зоны. "Центральная" – для поездок в пределах станций: МЦД-1 – Марк – Сетунь, МЦД-2 – Волоколамская – Остафьево. Разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" обойдется в 38 рублей в 2019 году.

Зона "Пригород" действует за пределами станций Марк, Сетунь, Волоколамская, Остафьево и до конечных станций МЦД Одинцово, Лобня, Нахабино, Подольск. В 2019 году разовая поездка будет стоить 45 рублей. Стоимость проездного билета на 30 дней без лимита поездок составит 2 570 рублей. Доступны абонементы на 1, 3, 90 и 365 дней.

"Дальняя" зона начинается за границами МЦД. Если пассажир едет с/на станции, не входящие в МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей. Въезжая в границы МЦД, пассажиры могут бесплатно пересесть на МЦК и метро при оплате "Тройкой".

Диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца 2019 года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроен как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделали единой. На первом этапе диаметры обслуживают 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организовано по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

