Пик ночного снегопада в Москве может прийтись на период с 03:00 до 06:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пик снегопада в Москве и Подмосковье может прийтись на период с 03:00 до 06:00 в ночь на понедельник, 12 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

"Величина снежного покрова может подрасти на 4 сантиметра, а количество осадков – составить 3 миллиметра", – сказал собеседник агентства.

По его словам, после этого интенсивность осадков должна начать снижаться. Ожидается, что к 18:00 понедельника прирост снежного покрова уже не должен превысить 0,4 сантиметра.

При этом в Гидрометцентре подчеркнули, что всего с 21:00 воскресения, 11 января, до 09:00 12 января в столице может выпасть до 8 сантиметров снега. Температура воздуха составит минус 7–5 градусов, по области – от минус 8 до минус 3 градусов.

В воскресенье в отдельных районах Москвы начался сильный снегопад. Ожидается, что к среде, 14 января, может выпасть еще до 12 сантиметров снега. Последствия непогоды ликвидируют около 145 тысяч человек и более 15 тысяч единиц техники.

Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 23:00 до 09:00 12 января.

При этом суточный рекорд количества осадков был обновлен в Москве 9 января. Тогда за сутки выпало 42% месячной нормы. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал прошедший снегопад рекордным за последние 56 лет.