12 января, 20:18

Экономика

Торги по продаже аэропорта Домодедово пройдут 20 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Торги по продаже "ДМЕ Холдинг", владевшего активами аэропорта Домодедово, пройдут 20 января. Соответствующая информация появилась на сайте ГИС "Торги".

В рамках аукциона состоится продажа долей в размере 100% уставного капитала. Начальная цена лота – 132 265 816 005 рублей.

В январе прошлого года Генпрокуратура России обратилась в подмосковный арбитражный суд с иском к 30 компаниями группы "Домодедово", включая управляющие воздушной гаванью. Кроме того, претензия была подана к бенефициару "Домодедово" Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану.

Ведомство считает, что владельцы незаконно приобрели активы, а прибыль компаний выводилась под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. В результате суд передал аэропорт государству.

