РБК: государство продало долю в киностудии "Союзмультфильм"

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Государство осуществило приватизацию киностудии "Союзмультфильм". Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на представителя компании.

По информации издания, о продаже "Союзмультфильма" говорится в пояснительной записке к проекту поправок в закон о федеральном бюджете на 2025 год. В документе подчеркивается, что рост доходов от реализации государственного имущества на 1,12 миллиарда рублей связан преимущественно с приватизацией АО "Киностудия "Союзмультфильм".

При этом детали сделки не раскрываются. Источник агентства отметил, что данные сведения "содержат информацию ограниченного доступа и являются непубличными".

Ранее стало известно, что "Союзмультфильм" обратился с исковыми заявлениями в столичные суды для взыскания компенсации за нарушение авторских прав на изображение крокодила Гены. Судебные заседания назначены на начало октября 2025 года.