Песков прокомментировал возможное появление персонажа Путина в "Простоквашино"

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Появление персонажа Владимира Путина в российском анимационном сериале "Простоквашино" не требует согласования с Кремлем, заявил изданию Life пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Путин – это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан. Поэтому, наверное, вполне можно понять интерес", – отметил представитель Кремля.

По его словам, самое главное, чтобы детям был интересен мультфильм.

Ранее председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева в ходе своего выступления на сессии ПМЭФ "Сделано в России" заявила, что персонаж Путина появится в "Простоквашино". Она отмечала, что Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения России и ее культуры зарубежом.