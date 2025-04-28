Вышел первый трейлер фильма "Простоквашино"

Видео: vkvideo.ru/Союзмультфильм

Кинорежиссер Сарик Андреасян представил официальный трейлер к своему фильму "Простоквашино".

"Простоквашино" – это большое чудо, которое пришло в нашу жизнь. Быть частью такого великого наследия – это большая честь и ответственность для всей нашей команды и семьи", – написал он в телеграм-канале.

Андреасян отметил, что съемочная команда сделала ленту, которую, как и советский мультфильм, будут смотреть дети и взрослые даже через 50 лет. Воплощать на экране образы знакомых героев было сокровенно и важно перед зрителями, подчеркнул режиссер.

Вместе с тем он поблагодарил телеведущую и продюсера Тину Канделаки, председателя Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиану Слащеву и продюсера Аркадия Водахова за содействие при создании фильма.

"Обещаем, что вы будете в диком восторге от фильма, который у нас получился", – обратил внимание Андреасян.

Премьера "Простоквашино" состоится 1 января 2026 года.

Также в начале следующего года в прокат выйдет сиквел семейного фильма "Чебурашка". Во второй части вновь принимут участие советский и российский актер Сергей Гармаш, народная артистка России Елена Яковлева и другие актеры. Режиссером стал Дмитрий Дьяченко.

"Союзмультфильм" и продюсерская компания Yellow, Black&White уже опубликовали трейлер "Чебурашки-2".