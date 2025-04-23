Режиссер Шипенко: новая часть фильма "Холоп" может выйти в прокат в 2026 году

Фото: кадр из фильма "Холоп-2"; режиссер – Клим Шипенко; производство – телеканал "Россия 1", Централ Партнершип, MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатр START, Yellow, Black&White

Третья часть фильма "Холоп" может выйти на экраны кинотеатров в 2026 году. Об этом рассказал режиссер двух предыдущих частей Клим Шипенко, передает ТАСС.

Точная дата премьеры не определена, однако фильм уже находится в разработке.

Сербский актер Милош Бикович, который в первой и второй частях "Холопа" играл одного из главных героев, вернется к съемкам в продолжении, уточнил ранее режиссер.

Также к ролям вернутся и другие актеры, в частности Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и Ольга Дибцева.

Ранее сообщалось, что в кинопарке "Москино" снимут драму о жизни поэта Владимира Маяковского. Съемки картины стартуют летом 2025 года. В центре сюжета фильма окажется история сложных отношений поэта с загадочной женщиной, которую он любил всю жизнь.

