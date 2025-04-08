Deadline: Netflix снимет реалити-шоу по мотивам настольной игры "Монополия"

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Стриминговый сервис Netflix снимет реалити-шоу по мотивам настольной игры "Монополия", сообщает Deadline.

Создатели шоу намерены воплотить игру в жизнь в виде социального эксперимента. Участникам шоу предстоит проверить свою дружбу и покупать площадки любыми методами, говорится в описании проекта.

"Стратегия, альянсы и жестокая конкуренция столкнутся в борьбе за удачу и преодолении тонкой грани между капитализмом и хаосом", – сказано в сообщении.

Между тем киностудия Amazon MGM Studios начала работу над новым фильмом про британского агента Джеймса Бонда. Как отмечали представители студии, новые продюсеры Дэвид Хейман и Эми Паскаль уже приступили к разработке продолжения франшизы.

Также ранее сообщалось, что режиссер Дэвид Финчер приступил к работе над продолжением фильма "Однажды в... Голливуде" по сценарию автора ленты Квентина Тарантино.

По данным СМИ, главного героя Клиффа Бута вновь сыграет Брэд Питт. Также создатели проекта ведут переговоры с Леонардо ДиКаприо, который в оригинальном фильме сыграл Рика Далтона.