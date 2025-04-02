Deadline: режиссер Финчер начал работу над продолжением "Однажды в... Голливуде"

Фото: кадр из фильма "Однажды в… Голливуде"; режиссер – Квентин Тарантино; производство – Bona Film Group; Heyday Films; Sony Pictures Releasing; Visiona Romantica

Американский режиссер Дэвид Финчер начал работу над продолжением фильма "Однажды в... Голливуде" по сценарию автора ленты Квентина Тарантино. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на зарубежные издания Deadline, Variety и The Hollywood Reporter.

Как утверждают издания, главного героя Клиффа Бута вновь сыграет Брэд Питт. Кроме того, создатели проекта ведут переговоры с Леонардо ДиКаприо, который в оригинальном фильме сыграл Рика Далтона. Также и Марго Робби может вернуться к роли Шэрон Тейт, однако, отмечают СМИ, участие актрисы не подтверждено инсайдерами.

Цена сценария сиквела составила 20 миллионов долларов, а общий бюджет – 200 миллионов долларов. Ожидается, что съемки фильма, который планируется создать для Netflix, стартуют летом текущего года.

Ранее студия Sony Pictures анонсировала премьеру новой части фильма про человека-паука с Томом Холландом в главной роли. Картина под названием "Человек-паук: Совершенно новый день" выйдет 31 июля 2026 года.

Однако подробности сюжета пока не раскрываются. Инсайдеры считают, что сюжет может рассказать о проблемах Питера Паркера или вновь обратиться к мультивселенной, как это было в фильме "Нет пути домой".